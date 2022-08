Na 50 jaar excuses Oscars aan inheemse Amerikaanse actrice

De organisatie achter de uitreiking van de Oscars, de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, heeft na bijna vijftig jaar excuses aangeboden aan Sacheen Littlefeather. De inheems-Amerikaanse actrice en activiste weigerde in 1973 namens Marlon Brando de Oscar voor Beste Acteur. Brando kreeg de prijs voor zijn rol als Vito Corleone in The Godfather, maar weigerde de prijs uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen door de filmindustrie. Hij was het onder meer niet eens met het stereotype beeld van inheemse Amerikanen in films. Brando kwam niet zelf, maar in plaats van hem kwam Littlefeather het podium op. Het was volgens haar de bedoeling om een lange speech, geschreven door de acteur zelf, voor te lezen. Daar was echter geen tijd voor, zei ze. In plaats daarvan kwam er een korte verklaring. Met een mix van applaus en boe-geroep op de achtergrond, wenste ze meer liefde en vrijgevigheid in de toekomst:

De actie leidde tot veel kritiek. In de zaal was bijvoorbeeld boegeroep te horen en ook zou western-acteur John Wayne door beveiligers in bedwang gehouden zijn om Littlefeather niet aan te vliegen. Verder was het volgens Littlefeather daarna lastig om werk te vinden in de filmindustrie, schrijft CNN. Toch kreeg ze ook steun na haar optreden, onder meer van activisten als Coretta Scott King en Cesar Chavez. Jaren later, in de discussie over meer diversiteit bij de Oscars, werd Littlefeather een inspiratie genoemd door actrice Jada Pinkett Smith. Gisteren zette de Academy een excuusbrief online die in juni naar Littlefeather werd gestuurd. "De misstanden die u heeft ondergaan door dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd", schrijft de Academy. "De moed die u heeft laten zien, is te lang niet erkend. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan en uiten we onze diepste bewondering."