Van Elgin City tot PSV: hoe Rangers in tien jaar uit Schotse kelderklasse kroop

Begin bij een Rangers FC-fan niet over die junimaand in 2012. Het onmogelijke gebeurde: de cijfers in de boekhouding kleurden zo rood dat hun stokoude voetbalclub failliet werd verklaard. Glasgow Rangers, zoals de club toen nog heette, kon opnieuw beginnen in de kelder van het Schotse voetbal. Tien jaar later, de modder tussen de noppen uit gepulkt, staat de Schotse club op de drempel van het miljardenbal van de Champions League. Alleen PSV staat een terugkeer op het allerhoogste voetbalniveau nog in de weg. Rangers FC komt van ver, met fans die hen tot in de treurigheid zijn blijven steunen. Faillissement Met een schuld van 68 miljoen euro zat er voor Glasgow Rangers in 2012 niets anders op: een diepe duik de financiële afgrond in. De club maakte onder leiding van zakenman Charles Green een doorstart. Met een nieuwe naam: Rangers FC. De recordkampioen moest wel drie niveaus zakken. Weg 'Old Firm', het duel met aartsrivaal Celtic.

Rangers FC-PSV bij de NOS De play-off tussen Rangers FC en PSV is vanavond te volgen via een liveblog in de NOS-app en NOS.nl. Op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken is het duel in z'n geheel live te volgen. Een samenvatting is vanaf 23.15 uur te zien in het Late Journaal op NPO1.

Het betekende een compleet nieuwe belevenis voor de Rangers-fans: uitwedstrijden in een uithoek van Schotland waarvan ze niet wisten dat die bestond. Kraaienpootjes bij East Stirlingshire, in de stromende regen bij Elgin City of door de wind uit je schoenen geblazen worden bij Annan Athletic. Schotland in al haar glorie. Het weerhield de fans er niet van wekelijks met hordes mee te reizen met The Gers. Bekijk hier een reportage uit 2012, toen verslaggever Vlado Veljanoski de Rangers bezocht voor een uitwedstrijd tegen East Stirlingshire.

Na het faillissement kwam Glasgow Rangers in de laagste divisie van het Schotse profvoetbal terecht. Bekijk hier een reportage uit 2012 rond een uitwedstrijd tegen East Stirlingshire. - NOS

De eerste thuiswedstrijd op het vierde Schotse niveau zat het Ibrox Stadium nagenoeg vol. Bijna 50.000 Schotten steunden hun club trouw. De kas mocht dan vrijwel volledig zijn leeggelopen, het niveau van de selectie was niet meegezakt. Twee keer op rij greep Rangers FC het kampioenschap, in de Third Division en League One. De hoop op een rappe terugkeer aan de top was springlevend, maar in de Schotse Championship (tweede niveau) stokte de opmars. Bovendien verschenen boven Glasgow opnieuw donkere wolken. Wéér financiële problemen. Pijn aan de ogen De spelerssalarissen bleken nog torenhoog en in de bestuurskamer woedde een voortdurende machtsstrijd omdat de club na de herstart in handen was gekomen van een grote groep investeerders, die allemaal een klein deel van de club bezaten. Bijna werd de club volgens de BBC nogmaals onder curatele gesteld. Het deed de Rangers-fan pijn aan de ogen. Supporters roerden zich, beschuldigden de clubleiding van geldverspilling en voerden regelmatig actie. Gelukkig volgde sportief succes snel.

Afbeelding ter illustratie - m

In 2016 keerde Rangers FC terug op het hoogste Schotse niveau, terug in de Premiership, waar het direct als derde eindigde en de voorrondes van de Europa League bereikte. Het laatste stapje van de terugkeer naar de top werd gezet met trainer Steven Gerrard, zijn eerste klus als hoofdtrainer. Onder leiding van de Liverpool-legende pakte Rangers FC in 2021 na tien jaar weer de Schotse landstitel. Revival voltooid. Een half jaar later vertrok Gerrard naar Aston Villa en nam Giovanni van Bronckhorst plaats in de dug-out in het Ibrox Stadium. Met hun oud-speler - 'Gio' speelde drie seizoenen in Glasgow - kwam zelfs Europees succes. De finale van de Europa League in 2022 als hoogtepunt.

De twee clubs spelen tegen elkaar in de play-offs voor de Champions League. De eerste wedstrijd is dinsdagavond in Schotland in Ibrox Stadium. - NOS