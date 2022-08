Servicepunt Rode Kruis in Ter Apel morgen weer open

Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gaat morgen weer open. Dat meldt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Het Rode Kruis sloot het servicepunt bij de ingang zondag, nadat er een vechtpartij was uitgebroken bij het aanmeldcentrum. Inmiddels hebben medewerkers een extra training gekregen, zegt de woordvoerder tegen RTV Noord. "Zodat ze beter weten hoe ze moeten reageren mocht zo'n situatie zich opnieuw voordoen."

Bij het humanitair servicepunt kunnen asielzoekers die voor de deuren van Ter Apel wachten, terecht voor eerste hulp en informatie. Per dag komen er 155 hulpverzoeken binnen bij het servicepunt, aldus de woordvoerder, die blij is dat ze weer open kunnen.

Extra inzet Vreemdelingenpolitie

Het aanmeldcentrum zit al maandenlang overvol. Er is daardoor geregeld geen opvangplek voor mensen die hun aanmeldprocedure nog moeten doorlopen. Normaal worden asielzoekers binnen één of twee dagen geregistreerd in Ter Apel. Door de lange wachtrijen moeten asielzoekers nu soms een maand wachten.

Om de wachttijd terug te dringen, zet de politie sinds deze week extra personeel van de Vreemdelingenpolitie in. Dat gebeurt niet alleen in Ter Apel, maar ook in het Noord-Brabantse Budel, waar het registratieproces eveneens doorlopen kan worden. De bedoeling is een flinke inhaalslag te maken bij de registratie en identificatie van de 2000 asielzoekers die nog op de wachtlijst staan.

De asielzoekers die nog niet geregistreerd zijn, verblijven op dit moment op locaties voor crisisnoodopvang door het hele land. Om ervoor te zorgen dat zij op tijd op hun afspraak in Ter Apel of Budel komen, zet ook de Dienst Vervoer & Ondersteuning extra mensen in. Die organisatie regelt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

Ook langere wachttijden bij IND

Als de lange wachtrijen zijn opgelost, moeten de asielzoekers na hun registratie ook nog langs de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een eerste gesprek. Maar ook daar dreigt meer vertraging. "De verwachting is dat de wachttijden voor het aanmeldgehoor zullen oplopen", zegt een woordvoerder van de IND tegen RTV Noord.

De dienst bekijkt de komende dagen hoe die wachttijden kunnen worden beperkt.