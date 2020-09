Voormalig wereldkampioen Vettel vervolgt F1-loopbaan bij Aston Martin

De 33-jarige Vettel is op dit moment nog actief voor Ferrari, waarmee hij vooralsnog een dramatisch jaar doormaakt. De Duitser maakte in mei al bekend na dit seizoen te vertrekken bij zijn huidige werkgever. "Financiële zaken hebben geen rol gespeeld in deze gezamenlijke beslissing", lichtte hij subtiel toe.

Sebastian Vettel rijdt volgend jaar voor het team van Aston Martin. De komst van de viervoudig wereldkampioen hing al in de lucht, nadat Sergio Pérez zijn vertrek bij de renstal, nu actief onder de naam Racing Point, had aangekondigd.

Gezien de resultaten van dit jaar, is de overstap van Vettel een enorme verbetering. De auto's van Racing Point pakten tot nu toe al 21 punten meer dan de gerenommeerde Italiaanse stal, die aankomend weekend in zijn duizendste F1-race middenin een sportieve crisis viert.

Van kwaad tot erger

En ook voor Vettel persoonlijk verloopt het seizoen van kwaad tot erger. Twee keer haalde hij de finish niet eens en slechts in vier van de acht races wist hij de toptien te halen, met een zesde plek in Hongarije als beste - of beter gezegd minst slechte - resultaat. Saillant genoeg werd hij toen al gespot in de auto van teambaas Otmar Szafnauer van Racing Point.

Vettel, de huidige nummer dertien in het totaalklassement, werd in 2019 nog vijfde. Met een zege in Singapore en negen podiumplaatsen in 21 races.

"Maar zijn grote missie om bij Ferrari in de voetsporen te treden van zijn voorbeeld Michael Schumacher, is mislukt", zegt NOS-commentator Louis Dekker over de zes jaar dat Vettel voor Ferrari actief was zonder wereldkampioen te worden.