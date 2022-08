Nieuw-Zeelandse familie vindt lichaamsdelen in koffers gekocht op veiling

In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is de politie een moordonderzoek gestart nadat menselijke resten waren aangetroffen in koffers. De vondst werd gedaan door een familie die de koffers op de kop had getikt op een veiling van opslagboxen.

De inhoud van de opslagbox werd te koop aangeboden omdat de eigenaar de huur niet meer betaalde. Op de veiling kunnen de bieders niet uitgebreid door alle spullen gaan. Pas bij thuiskomst ontdekten de kopers de gruwelijke inhoud van de koffers.

De Nieuw-Zeelandse politie heeft de lichaamsdelen nog niet kunnen identificeren en sluit niet uit dat het om meerdere slachtoffers gaat. De familie wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de moord.

Buren zeggen tegen lokale nieuwssite Stuff dat er een "verschrikkelijke lucht" uit het huis kwam. Niet lang daarna arriveerde de politie.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek naar de moord in volle gang is, maar dat dat "wegens de aard van de vondsten" nog lang kan duren.