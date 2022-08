Gasopslag in Norg stokt, gashandelaar Gasterra wil financiële garanties

Reden is dat het gas dat in de opslag gaat nu tegen een hoge prijs moet worden gekocht en het nog maar de vraag is of die prijs kan worden terugverdiend. "De gasprijs is nu zo hoog dat je vrij zeker weet dat je die op moment van verkopen niet kunt terugverdienen", aldus de woordvoerder van Gasterra. Met de nog resterende gasvolumes zijn miljarden euro's gemoeid. De gasprijs is de laatste weken scherp gestegen door de schaarste aan Russisch gas en de enorme vraag in heel Europa als gevolg van het vullen van de gasvoorraden.

"Het is oorlog in gasland", zegt Geert Greving, energie-expert en oud-bestuursvoorzitter van Gasterra, "We doen er goed aan om de gasopslagen maximaal te vullen, op oorlogssterkte. We kunnen het ons gewoon niet permitteren om met lege handen te komen zitten."

Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels laten weten dat kabinet onderhandelt met Gasterra. Gasterra is de handelstak van de NAM en eigendom van Exxon-Mobil, Shell en de Staat. De Gasterra-woordvoerder hoopt dat over de handelingen "zo snel mogelijk" meer over bekend is, zodat GasTerra hopelijk verder kan met het vullen van de gasopslag.