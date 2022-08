Favoriet Bol, Klaver en Bonevacia met gemak door naar EK-finale 400 meter

Liemarvin Bonevacia kwalificeerde zich bij de mannen ook voor de finale van de 400 meter in München. De 33-jarige atleet won zijn halve finale in 45,40 seconden. Uit de andere halve finales waren alleen de Brit Matthew Hudson-Smith (44,98) en Thomas Jordier uit Frankrijk (45,37) sneller.

Klaver, op deze afstand vierde bij de WK, finishte in de eerste van de drie halve finales in 50,59 als tweede. Voor Eveline Saalberg, die tussen beide Nederlandse kanonnen door naar 52,45 snelde, viel in de halve finales het doek.

Titelverdedigster Justyna Swiety-Ersetic uit Polen haalde de finale niet. Lieke Klaver werd in haar halve finale tweede en kwalificeerde zich eveneens voor de finale van de 400 meter in Duitsland.

Na een valste start van de Belgische Cynthia Bolingo lag de start even stil, maar het deerde de 22-jarige atlete uit Amersfoort niet. Bij de herstart snelde ze naar de streep. Bolingo werd tweede en staat woensdagavond ook in de finale.

Femke Bol heeft met speels gemak de finale van de 400 meter gehaald bij de EK atletiek in München. Bol, met 49,75 houdster van het Nederlands record, zette haar status als favoriet kracht bij door haar halve finale op halve kracht te winnen in 50,60.

Koen Smet drong op de 110 meter horden door tot de halve finales. Hij finishte in zijn serie als vierde in een tijd van 13,88. Dat was net genoeg om door te gaan. De beste tijd was van Finlay Gaio uit Zwitserland: 13,46.

Blessure meerkamper Taam

Rik Taam moest zijn tienkamp halverwege afbreken. De 25-jarige atleet uit De Rijp stond na een prima eerste dag zesde, maar heeft te veel last van een blessure aan zijn hak.

Kevin Mayer uit Frankrijk haakte maandag al na één onderdeel, de 100 meter, geblesseerd af. De Fransman is de wereldkampioen en met 9.126 punten ook de wereldrecordhouder.

Bekijk hieronder de halve finales van Bol, Bonevacia en Klaver.