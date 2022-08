Vrouw wordt vervolgd vanwege fietsongeluk Sander Dekker

De vrouw die betrokken was bij het fietsongeluk waarbij oud-minister Sander Dekker zwaargewond raakte, wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Dekker (oud-minister voor Rechtsbescherming) kwam in juni ten val met zijn racefiets in de duinen bij Monster in Zuid-Holland. Hij zou door een wandelende vrouw van zijn fiets zijn getrokken, omdat hij volgens haar te hard reed.

Volgens de lokale nieuwssite westlanders.nu gebaarde de wandelaar naar Dekker en een andere fietser dat ze langzamer moesten rijden. Hierbij zou ze Dekker hebben aangeraakt, waarna hij met de racefiets over de kop sloeg.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

De 42-jarige vrouw uit Monster werd aangehouden, maar kort daarna weer vrijgelaten. Wanneer ze voor de rechter moet komen, is nog niet bekend.

Dekker liep bij de val 15 botbreuken op aan onder meer zijn ribben, sleutelbeen en bekken. Na vijf weken ziekenhuis en revalidatiecentrum mocht hij naar huis om verder te herstellen.

Op 15 juli liet Dekker via sociale media weten dat hij weer naar huis mocht: