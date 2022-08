Oppositieleider Navalny geïsoleerd in 'betonnen hondenhok'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zegt dat hij in een isoleercel is gezet, vermoedelijk omdat hij vorige week een eenmansvakbond heeft opgericht in de strafkolonie waar hij gevangenzit. Via Twitter laat de Kremlin-criticus weten dat de omstandigheden in de cel van 2,5 bij 3 meter penibel zijn. "Het is heel heet en er is bijna geen frisse lucht."

Vorige week bracht Navalny naar buiten dat hij een vakbond had opgericht voor zijn medegevangenen, waarvan hijzelf vooralsnog het enige lid was. Naar eigen zeggen kreeg hij in die hoedanigheid voor elkaar dat de krukjes in de ruimte waar de gevangenen naaiwerkzaamheden moeten verrichten werden vervangen door stoelen met een rugleuning.

Knoopje open

"De route van vakbond naar eenzame opsluiting was korter dan ik dacht", meldt de oppositieleider op Twitter. Officieel heeft de gevangenisleiding volgens hem een andere reden gegeven voor de opsluiting in de isoleercel: Navalny maakt het bovenste knoopje van zijn gevangenisjas regelmatig los en dat zou een overtreding van de kledingvoorschriften zijn.

De 46-jarige Rus zei gisteravond dat hij inmiddels drie dagen in isolatie zit en dat hij daar permanent moet blijven als hij zijn houding niet verandert. "Het is niet duidelijk om welke houding het gaat", zegt hij. "Tegenover slavenarbeid? Of tegenover Poetin?"