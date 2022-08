Kabinet wil dat werkgevers lonen verhogen om koopkracht

Het kabinet voelt mee met de zorgen van veel Nederlanders die door de inflatie en hoge energieprijzen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, maar kijkt vooral naar de werkgevers voor een oplossing op de korte termijn. Zij moeten de salarissen zo snel mogelijk verhogen, zeiden verschillende ministers na een overleg vanmorgen.

"Het zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen", zei minister Van Gennip van Sociale Zaken na het gesprek met haar collega's van Financiën en Economische Zaken. "We kunnen dit alleen met elkaar oplossen, dus ook met de werkgevers. Er is ruimte om de salarissen te verhogen."

De regering deed al eerder een oproep aan de werkgevers om de lonen te verhogen. Van Gennip: "Hier en daar zie je ook wel dat de lonen stijgen, maar het houdt geen gelijke tred met de prijsstijgingen. We hebben echt een groot probleem als je hoort dat mensen boodschappen terugleggen als ze bij de kassa komen omdat ze het niet kunnen betalen."

Structurele oplossing

Minister Kaag van Financiën liet zich in vergelijkbare woorden uit. "Hogere lonen zijn een structurele oplossing. Niet alles kan van de overheid komen", zei ze. Toch er uit de samenleving ook een grote roep om extra overheidsmaatregelen, zoals het verlagen van belastingen.

Kaag wilde daar niet op vooruitlopen en herhaalde dat het in een lopend belastingjaar erg moeilijk is om iets te doen. "We kijken met name naar 2023." Volgens ingewijden gaat het dan niet om eenmalige ondersteuningsmaatregelen voor de koopkracht, maar structurele.

De komende twee weken praat het kabinet over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Belangrijk zijn daarbij de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau over de economie en de koopkracht, die aanstaande vrijdag komen. Ook morgen is er nog overleg tussen het kabinet en de coalitiepartijen.

'Bel met gemeente of energiebedrijf'

Toch sloten de bewindslieden niet categorisch uit dat er ook voor dit jaar nog iets extra's gedaan wordt voor minima en mensen met een laag middeninkomen. "We worden een beetje armer met z'n allen, maar voor bepaalde groepen zijn de gevolgen heel groot. Daar moeten we naar kijken", zei minister Adriaansens van Economische Zaken.

Minister Van Gennip riep mensen die in financiële problemen dreigen te komen op om contact op te nemen met de gemeente of het energiebedrijf voor hulp of betalingsregelingen. "Er is zijn heel veel mogelijkheden om je te helpen."