Europa's droogvallende rivieren in beeld

De Loire bij Saumur - AFP

Sommige kleinere rivieren in Frankrijk zijn zelfs volledig drooggevallen:

De Savoureuse in Belmont, een stad in Oost-Frankrijk - AFP

Ook in Duitsland staan de rivieren laag. De Rijn is op een aantal plaatsen onbevaarbaar voor vrachtschepen:

De Rijn tussen Koblenz en Mainz - AFP

Ook de Dreisam in Freiburg staat bijna droog - EPA

De lage stand van de Rijn is ook in Nederland te merken. Op de Waal, de waterrijkste arm van de Rijn in ons land, ondervindt het scheepvaartverkeer er hinder van.

De Waal bij Nijmegen - ANP

In Italië dreigen oogsten te mislukken door de lage stand van de Po, de langste rivier van het land:

Door het gedaalde waterpeil in de Po liggen boten droog - EPA

De lage waterstanden in combinatie met hoge temperaturen hebben ook gevolgen voor het leven in de rivieren. In de Donau bijvoorbeeld. Daar loopt de temperatuur van het rivierwater op tot boven de 25 graden, en daardoor zakt ook het zuurstofgehalte, wat fataal kan zijn voor bijvoorbeeld forellen. Ook het transport over de rivier is sterk verstoord.

De Donau bij Boedapest - EPA

Veel rivieren zijn niet meer per veerboot over te steken. Dit is de Vistula in Polen:

De veerboot vaart hier nog wel, maar op onregelmatige tijden - EPA