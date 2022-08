Van Riessen denkt na EK-brons weer terug aan vreselijke val: 'Blijf het meenemen'

Laurine van Riessen glundert maandagavond van trots na haar bronzen medaille op het sprintonderdeel bij de EK baanwielrennen in München. Een jaar geleden had ze niet kunnen bedenken dat ze dit nog eens zou meemaken. Haar gedachten gaan dan ook terug naar haar heftige valpartij in Tokio bij de Olympische Spelen. Van Riessen hield aan die val meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong over. Wekenlang lag ze in een Japans ziekenhuis en zelfs haar verjaardag vierde ze vanuit haar ziekenhuisbed. "Afgelopen week was ik weer jarig", aldus Van Riessen, die op 10 augustus 35 jaar werd. "Vorig jaar kreeg ik taart op bed in het ziekenhuis. Het is niet zo dat ik er nog heel erg mee zit, maar je blijft het wel meenemen."

Laurine van Riessen met haar bronzen medaille - AFP

Wat er maandag op de wielerbaan in Duitsland gebeurde, was volgens Van Riessen dan ook "een beloning" voor haar maandenlange revalidatie. "De valpartij in Tokio was eigenlijk de motivatie om zo snel mogelijk weer op de fiets te stappen", verklaart ze. "Ik had zo veel getraind voor de Spelen, ik was gewoon zo goed. En toen ik in het ziekenhuis lag, dacht ik: ik kan dit niet zomaar laten verdwijnen en niks meer doen." Heel erg vooruit gegaan "Je gaat het nooit goed kunnen maken, het zijn de Spelen", realiseert Van Riessen zich. "Ik ben wel blij dat ik weer wat kan laten zien. In de coronatijd ben ik heel erg vooruit gegaan, maar ik heb het nog nergens kunnen laten zien." "We hebben heel weinig wedstrijden gehad de laatste twee jaar", gaat ze verder. "Dit is het eerste grote toernooi waarop ik weer mee kan doen en het is super om op deze manier mee te kunnen doen."

Haar rentree op een groot toernooi was direct succesvol. Voor het eerst in haar wielercarrière pakte ze op een individueel nummer een kampioenschapsmedaille. In haar schaatscarrière lukte dat al wel met olympisch brons op de 1.000 meter. "Het heeft even geduurd", lacht Van Riessen. "Maar het is gelukt." En of de Olympische Spelen van Parijs in 2024 er nog inzitten voor de 35-jarige baanwielrenster? "Mijn plan loopt tot en met de WK. Dat is voor mij de nieuwe Spelen."