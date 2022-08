Broncos eerste NFL-team met zwarte eigenaren: 'Wilden ander perspectief, dat is gelukt'

Sinds twee weken heeft Denver Broncos als eerste club in de geschiedenis van het American football zwarte eigenaren. "We wilden mensen met een ander perspectief en andere ervaringen binnenhalen en dat is zeker gelukt", stelt Greg Penner, mede-eigenaar van de Walter Penner Group.

De investeringsmaatschappij van Penner nam de Broncos over met een recorddeal van meer dan 4,5 miljard euro. Het maakte de club in een klap de duurste sportclub ter wereld.

In de Walter-Penner Group zit onder andere (de witte) miljardair Rob Walton, de zoon van de oprichter van Walmart, de grootse supermarktketen in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton en de vrouwen Condoleezza Rice (voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten) en Mellody Hobson een aandeel in de club. De laatste drie zijn allemaal zwart.

Historische stap

Quarterback en sterspeler Russel Wilson noemde de komst van zwarte eigenaren in juni al "een historische stap naar diversiteit in de NFL".

Penner is trots op de samenstelling bij de eigenaren: "Lewis is de beste Formule 1-coureur ooit, dokter Rice heeft ruime ervaring in de wereldpolitiek en academische wereld en Mellody is een ongelooflijk goede zakenvrouw."