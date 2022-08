De Boer bij EK als snelste naar halve finales 50 vrij, Palmans verder op schoolslag

Thom de Boer heeft zich bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Jesse Puts noteerde de achtste tijd en kwalificeerde zich ook voor de halve finales.

De Boer zwom in de zesde heat naar een tijd van 21,59. In diezelfde heat zwom Kenzo Simons naar een tijd van 22,46, waarmee hij de halve finales niet haalde. Twee series later kwam Puts in actie, hij zwom naar een tijd van 22,15. Ruim genoeg om zich te kwalificeren voor de halve finales.

De twee Nederlanders komen vanavond in actie in de halve finales.