Weer explosies op de Krim, 'munitiedepot en verdeelstation in brand'

Op de door Rusland geannexeerde Krim hebben weer explosies plaatsgevonden. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat er een munitiedepot is ontploft in het noorden van het schiereiland. Ook is er brand in een transformatorstation in die regio.

Vorige week waren er ook explosies op de Krim, naar alle waarschijnlijkheid na Oekraïense raketaanvallen. Daarvoor was het schiereiland, sinds het uitbreken van de oorlog in februari, nog niet aangevallen.

De explosies vandaag vonden vroeg in de ochtend plaats in een dorp in de buurt van de stad Dzjankoj: