Weer explosies op de Krim, 'munitiedepot en energiecentrale in brand'

Op de door Rusland geannexeerde Krim hebben weer explosies plaatsgevonden. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat er een munitiedepot is ontploft in het noorden van het schiereiland. Ook is er brand in een transformatorstation van een energiecentrale in die regio.

Vorige week waren er ook explosies op de Krim, naar alle waarschijnlijkheid na Oekraïense raketaanvallen. Daarvoor was het schiereiland, sinds het uitbreken van de oorlog in februari, nog niet aangevallen.

De explosies vandaag vonden vroeg in de ochtend plaats in een dorp in de buurt van de stad Dzjankoj. Twee burgers raakten gewond maar hun leven is niet in gevaar, melden Russische staatsmedia. Er wordt niet gemeld hoeveel explosies er zijn geweest.

De branden worden geblust en de oorzaak wordt onderzocht, zeggen Russische media, die het niet over een aanval hebben. Oekraïne heeft er nog niets over gezegd.

Inwoners van het dorp waar de ontploffingen plaatvonden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op de online berichtendienst Telegram zijn beelden te zien die van de brandende energiecentrale zouden zijn gemaakt. Ook van de andere explosie worden beelden gedeeld op de berichtendienst. De beelden worden gedeeld door een adviseur van de gevluchte burgemeester van het door de Russen ingenomen Marioepol.

Explosies op vliegveld

Vorige week waren er explosies op een Russisch militair vliegveld op De Krim. Daarbij viel een dode en raakten vijf mensen gewond, meldden de lokale Russische autoriteiten destijds.

Aangenomen wordt dat de Oekraïense strijdkrachten achter de aanval zaten. Op satellietbeelden was grote schade te zien op het vliegveld.

Beelden van de explosies op de Krim vorige week: