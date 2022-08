Arbeiders uit Gaza blij met werk in Israël, maar hun vergunning is onzeker

Het staakt-het-vuren tussen Israël en de Islamitische Jihad houdt nu ruim een week stand. De dagenlange bombardementen leidden tot veel onzekerheid in Gaza, bijvoorbeeld voor de arbeiders die geregeld de streng bewaakte grens te passeren om in Israël te werken. Wie een vergunning krijgt om in Israël te mogen werken, kan zijn geluk niet op. De meesten werken in de landbouw of de bouw. Het is zwaar werk, maar de lonen zijn een stuk hoger dan in Gaza. Toch brengt het ook veel onzekerheid met zich mee. Miriam Marmur ziet dat als problematisch. Zij werkt voor Gisha, een Israëlische organisatie die zich inzet voor bewegingsvrijheid van Palestijnen uit Gaza. "Het Israëlische beleid heeft in Gaza tot economische wanhoop geleid. Vervolgens wordt deze wanhoop gebruikt om Gazanen hier aan het werk te zetten. Want uiteindelijk beslist Israël hoeveel vergunningen worden uitgeven en wanneer die worden ingetrokken."

Gaza In de Gazastrook, een gebied iets groter dan twee keer het eiland Texel, wonen zo'n twee miljoen Palestijnen. Israël veroverde het gebied in 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zijn troepen in 2005 terug uit de Gazastrook, maar blijft het luchtruim en het zeegebied controleren, net als het grootste deel van de grenzen. De Verenigde Naties beschouwen de Gazastrook daarom nog steeds als door Israël bezet gebied. Binnen de Gazastrook is Hamas aan de macht, een streng islamitische Palestijnse beweging die door Israël en het Westen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Sinds Hamas ruim vijftien jaar geleden de macht overnam, blokkeert Israël samen met Egypte de doorgang van de meeste personen en goederen in en uit het gebied. Mede door deze blokkade verkeert de economie van de Gazastrook in zeer slechte staat.

Win-win situatie? Er werken zo'n 80.000 Palestijnen voor Israëlische bouwbedrijven. De meesten wonen op de Westelijke Jordaanoever, tien procent komt uit Gaza. De directeur van de Israëlische bouwvereniging is er trots op. Hij ziet het heel anders dan Marmur: "Palestijnse arbeiders aannemen is een win-win situatie", zegt Raul Sarugo. "Als Palestijnen hier aan het werk zijn, hebben ze geen tijd zich met terrorisme bezig te houden. Daarnaast krijgen ze een goed inkomen en doen het werk dat Israëliërs zelf niet willen doen." Zo simpel is het volgens stichting Gisha niet. "Decennia van bewegingsbeperkingen en vijftien jaar bijna algehele afsluiting hebben de lokale economie in Gaza de das om gedaan. Mensen zijn dus blij om in Israël te mogen werken. Maar het gevolg is dat Israël zichzelf niet verplicht ziet om de rechten en belangen van de Palestijnen te beschermen."

Het leven van een arbeider Een van die arbeiders die is Nasser Abu Jarad. De bouwvakker werkt onder meer in Israël om zijn twintig kleinkinderen te kunnen ondersteunen. Elke keer is het weer spannend of zijn papieren worden vernieuwd. Vijf dagen in de week werkt hij in Israël, aan bouwprojecten in de buurt van Tel Aviv. Na zijn werkdagen verblijft hij met andere arbeiders in speciale appartementen. Als zijn werkweek er op zit, gaat hij voor het weekend weer terug naar Gaza. Voor de bombardementen op Gaza van vorige week gaf Abu Jarad de NOS een kijkje in zijn leven. Hij was voor het weekend thuis, wat hij met zijn kinderen en kleinkinderen doorbracht:

Nasser Abu Jarred woont in Gaza, maar werkt in Israël. Hij is een van de Gazanen die een werkvergunning heeft om dagelijks in Israël te werken. Maar wie en wanneer iemand een vergunning krijgt, bepaalt Israël. - NOS