Eerste kraanvogeljong ooit in de Limburgse Peel: 'Dit is uniek'

In het hoogveengebied de Peel in Brabant en Limburg vliegt voor het eerst een kraanvogeljong. "We waren heel erg verrast door de geboorte", vertelt boswachter Rick Verrijt.

Kraanvogels komen vooral in het noorden van Nederland voor. In het natuurgebied Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe zitten jaarlijks zo'n zeven koppels die jongen kunnen voortbrengen. In de Peel gebeurde dat nog niet eerder.

"Het is heel uniek dat het nu eindelijk in het zuiden van het land gebeurt", aldus Verrijt. De kraanvogel, die groter is dan een ooievaar, heeft zich sinds 2015 definitief gehuisvest in de Peel. Dit is daar het eerste broedsucces.

De boswachter zag het dit voorjaar gebeuren. Kort nadat de eerste koppels het gebied kwamen verkennen, zag hij dat ze een nest aan het maken waren. Daar kwamen twee jongen uit voort, waarvan één het niet heeft overleefd. Het andere jong maakt het goed. Samen met zijn ouders vliegt hij inmiddels de hele Peel door.

Hoogveen en moeras

De kraanvogel houdt van hoogveen en moeras. De boswachter is er trots op dat de kraanvogels de Mariapeel hebben uitgekozen als broedgebied. "In de Peel werken we er hard aan om het gebied moerassig te krijgen en hoogveen te herstellen", zegt hij tegen 1Limburg. "Dit geeft aan dat we op de goede weg zijn."

Vanwege de aanwezigheid van het kraanvogeljong heeft Staatsbosbeheer sommige gebieden in de Mariapeel afgesloten voor publiek. "Kraanvogels zijn heel erg gevoelig voor verstoring. Als er mensen door dit gebied lopen, verplaatst de vogel zich meteen verder het bos in. Elke vorm van verstoring kan funest zijn voor het jong."