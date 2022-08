Dodental vuurwerkexplosie bij winkelcentrum Armenië opgelopen

Het dodental van de explosie in een vuurwerkopslag in Armenië is opgelopen naar zestien. Eerder waren er berichten over één dode en tientallen gewonden. De brandweer hield er al meteen rekening mee dat er meer doden zouden zijn en bleef daarom in het puin naar slachtoffers zoeken.

De explosie in de hoofdstad Jerevan was zondag. De vuurwerkopslag lag naast een winkelcentrum. Daar werden veel mensen geraakt door rondvliegende brokstukken. Ook ontstond een grote brand nadat een gasleiding was gesprongen.

Reddingswerkers gaan door met het zoeken naar slachtoffers, want er worden nog steeds mensen vermist.

Na zware knallen trok een dikke rookwolk door de straten: