Glory kijkt vooruit: verbod op ontbloot bovenlijf en alcohol, ook drie titelgevechten

Toeschouwers met ontbloot bovenlijf zijn niet langer welkom bij Glory. Als ze hun shirt niet willen aantrekken dienen ze te vertrekken. - ANP

Voortaan zullen alle tickets op naam staan, zodat de kickboksbond van elke bezoeker de identiteit en zitplaats kent. Met een camerasysteem worden de toeschouwers in de gaten gehouden. Bovendien hebben de vechters nieuwe gedragsregels gekregen en kunnen ze boetes krijgen als ze die overtreden. Alcoholverbod Voorheen hield Glory de lokale richtlijnen aan bij het organiseren van de gevechten. Zo kon het zijn dat de maatregelen per evenement verschilden. In Nederland was het bijvoorbeeld al verboden om alcohol te verkopen bij vechtsportevenementen, maar in België was dat wel toegestaan. Nu kiest Glory ervoor om een eigen beleid te kiezen en dat in elk land te hanteren. Daardoor zal elk evenement alcoholvrij zijn, zo ook zaterdag in Düsseldorf. Daarnaast is het voortaan verboden voor toeschouwers om voetbalshirts te dragen of met ontbloot bovenlijf op de tribune te zitten. "Met dit aangepaste fanbeleid willen we onhandelbare fans sneller kunnen aanpakken, zodat escalaties kunnen worden voorkomen", meldt de kickboksbond.

Komende evenementen Glory 20 augustus in Düsseldorf: onder meer Jamal Ben Saddik (Marokko) - Benjamin Adegbuyi (Roemenië) in het zwaargewicht en Donovan Wisse (Suriname) - Juri de Sousa (Portugal) om de wereldtitel in het middengewicht. 8 oktober in Arnhem: onder meer Badr Hari (Marokko) - Alistair Overeem (Nederland) in het zwaargewicht. Ook zwaargewichten Levi Rigters (Nederland) en Antonio Plazibat (Kroatië) komen in actie, hun tegenstanders zijn nog onbekend. Daarnaast zijn er wereldtitelgevechten in het lichtzwaargewicht, het lichtgewicht en het bantamgewicht.

Afbeelding ter illustratie - GLORY

Ten slotte meldt Glory dat het de samenwerking op het gebied van veiligheid met "verschillende partners" heeft verbeterd. Met betere communicatie hadden de problemen in Hasselt mogelijk voorkomen kunnen worden. Poolse fans werden dag eerder in Brussel al opgepakt Daags voor het gevecht werd een aantal Poolse fans namelijk al opgepakt in het uitgaansgebied van Brussel. Sommigen arrestanten hadden kaarten voor het gevecht in Hasselt op zak toen ze gefouilleerd werden. Maar de politie van Brussel verzuimde om hun collega's in Hasselt in te seinen over de agressieve Polen die in aantocht waren.

Met de reeks maatregelen kan Glory het vizier weer op de toekomst richten. "Door corona hebben we een moeilijke tijd gehad, waarin we weinig gevechten hebben kunnen organiseren. Maar nu zijn we weer helemaal terug", aldus Timmers, die met Glory in de komende jaren "vrijwel maandelijks" een kickboksevenement wil organiseren. Zaterdagavond pakt Glory de draad weer op in het Duitse Düsseldorf, waar de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik de grote publiekstrekker is. Maar er wordt ook al reikhalzend uitgekeken naar 8 oktober, wanneer Badr Hari en Alistair Overeem tegenover elkaar staan in de Gelredome. Hagenaar Khbabez in titelgevecht Bovendien maakt Glory bekend dat er op die avond ook drie wereldtitelgevechten gehouden zullen worden. Bij een daarvan verschijnt de Hagenaar Tarik Khbabez in de ring. Khbabez moest vorig jaar nog geblesseerd opgeven tegen wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. Vervolgens verloor hij nog twee gevechten en besloot hij over te stappen naar het lichtzwaargewicht (tot 95 kilo). In mei vocht Khbabez nog op een evenement van Glory, waarbij wegens de rellen in Hasselt geen publiek welkom was. Bekijk hier een reportage van dat gevecht achter gesloten deuren.

Glory organiseert een gratis event voor de gedupeerden van de rellen tussen aanhangers van Badr Hari en de Poolse Arkadiusz Wrzosek. - NOS