China zet zeven Taiwanezen op sanctielijst

China heeft zeven Taiwanezen op een sanctielijst gezet. Volgens staatsmedia steunen de zeven de onafhankelijkheid van Taiwan.

Het gaat om politici van de Democratische Progressieve Partij, de partij die aan de macht is op het eiland. Ook een diplomaat in Washington en de voorzitter van Taiwans veiligheidsraad staan op de lijst. Eerder werden ook andere politici op de sanctielijst geplaatst.

De sancties houden in dat de zeven China, Hongkong en Macau niet in mogen. Ook kunnen bedrijven die gelieerd zijn aan mensen op de sanctielijst niet opereren in China.

De spanningen liepen deze maand hoog op na een bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan. Peking reageerde met grootschalige militaire oefeningen rond het eiland.

Afgelopen weekend landde een tweede Amerikaanse delegatie in Taiwan. Vijf Congresleden hadden een ontmoeting met onder andere de president.