Moerenhout wist dat Dumoulin overhalen kansloos was: 'Als heilige vuur ontbreekt...'

Dumoulin ompraten aan de telefoon was er niet meer bij. "Topsport is keihard, je moet er veel voor laten. Als het heilige vuur ontbreekt, de basis van alles, dan ga je ook geen goeie tijdrit rijden", legt de bondscoach van de Nederlandse wielrenners uit.

Moerenhout zag het ergens wel een beetje aankomen. "Toen ik las dat hij het criterium in Etten-Leur niet ging rijden, had ik wel een vermoeden", zegt Moerenhout. "Dit was een scenario dat kon gaan gebeuren. Vorig jaar was een flinke strijd om op die Olympische Spelen te geraken, daarna kwamen al allerlei tegenslagen, dat houdt op een gegeven moment ook een keer op."

Dumoulin wist in juni al dat hij ging stoppen, aan het eind van het seizoen . Bij het WK in Australië zou hij voor het laatst op de fiets stappen, was het plan. Zo ver komt het niet. Oud-wielrenner Stef Clement en bondscoach Koos Moerenhout reageren in Langs de Lijn & Omstreken op NPO Radio 1 op het acute einde van Dumoulins carrière.

Toms tank is leeg. Zijn benen voelen zwaar. Een goede prestatie op het WK tijdrijden zit er niet meer in, denkt Tom Dumoulin. Per direct stoppen , dat is voor een van de grootste wielrenners van Nederland de enige optie.

Stoppen dus. "Een heel eerlijke beslissing naar hem zelf en ook naar ons toe", zegt Moerenhout. "Dat valt alleen maar te waarderen. Zonder plezier, houdt het op."

Het plezier leek al even verdwenen bij Dumoulin. Zijn voorjaar haperde. Hij pikte een hardnekkige griep op, miste een trainingskamp in Spanje, kon niet starten in Strade Bianche door een coronabesmetting en stapte vroegtijdig af in de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Dumoulins laatste grote succes was het olympisch tijdritzilver in Tokio.

Vrede maken met besluit

"Op die zilveren medaille na is het eigenlijk sinds 2019 niet meer de Dumoulin die we de jaren ervoor hebben leren kennen", concludeert Clement. "Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik denk dat hij de afgelopen maanden vooral heeft gebruikt om vrede te maken met zijn eigen besluit."

"Wat ik van hem meekrijg, is dat hij dat punt bereikt heeft", zegt Clement, die maandag even contact had met Dumoulin via Whatsapp. Dumoulin deelde een foto met Clement, eentje van Dumoulin zelf met zijn drie belangrijkste medailles, zijn Giro-trofee en zijn wereldkampioenstrui. "Hij zei dat hij er trots op was."