Zeer grote brand in woning hartje Deventer, twee gewonden naar ziekenhuis

In een woning boven een winkel in de binnenstad van Deventer woedt een zeer grote brand. Twee personen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend.

De bewoners van de andere woningen boven de winkel zijn gewaarschuwd en opgevangen in een hotel aan de overkant, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Hoeveel mensen dat zijn, is niet bekend. Ook is niet bekend of andere mensen gewond raakten.

De brand is overgeslagen naar een naastgelegen winkel. De brandweer is aan het blussen en controleert andere naastgelegen panden. "Brandweermensen zijn binnen aan het kijken of de brand niet overslaat", zegt de woordvoerder. "Het is een oude binnenstad met allemaal oude panden. De brand kan heel makkelijk uitbreiden."

De melding kwam rond tien over vier vanochtend binnen. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook, aan om deuren en ramen te sluiten en ventilatie zo mogelijk uit te zetten.