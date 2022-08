Grote brand in historisch centrum Deventer, zeker een zwaargewonde

De brandweer was massaal aanwezig in het centrum van Deventer:

Ongeveer tien bewoners van omliggende panden zijn geëvacueerd en opgevangen in een hotel aan de overkant. De brandweer schaalde direct groot op, om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden in het kwetsbare historische centrum van Deventer.

Zeker één bewoner is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In het pand waar de brand uitbrak, wonen arbeidsmigranten.

In het centrum van Deventer heeft een grote brand gewoed. De brand brak rond 04.00 uit in een woning boven een winkel aan de Brink en sloeg over naar een kaaswinkel ernaast. Rond 07.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

In een woning boven een winkel in de binnenstad van Deventer woedt een zeer grote brand. Twee personen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De brand is overgeslagen naar een naastgelegen winkel. - NOS