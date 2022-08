Oud-premier Australië had stiekem bevoegdheden over vijf ministersposten

De Australische oud-premier Scott Morrison heeft zichzelf tijdens de coronapandemie de bevoegdheden over niet drie, maar vijf ministersposten gegeven. Dat zegt premier Albanese (Labor) op basis van nieuw ontvangen informatie van het ministerie van Algemene Zaken. Morrison zou op die posten zijn benoemd naast de ministers op die departementen, zonder dat het parlement ervan op de hoogte werd gebracht. Op die manier kreeg hij buitengewone bevoegdheden om het beleid te bepalen.

Naast Financiën, Volksgezondheid en Grondstoffen, kon Morrison (Liberal Party) ook beslissen over Binnenlandse Zaken en Economie.

Albanese zegt dat dit de democratie heeft ondermijnd, meldt ABC News. "Het is een aanval op het systeem van parlementaire democratie zoals we dat kennen." Hij vindt dat niet alleen Morrison, maar ook zijn collega's die erbij betrokken waren, ter verantwoording moeten worden geroepen.

De premier laat onderzoeken of het legaal is. "Ik zoek verder advies over het gebruik van deze buitengewone bevoegdheden door Scott Morrison en andere voorbeelden ervan." Twee journalisten deden de onthullingen over de drie ministersposten in een boek. Morrison verloor afgelopen mei de verkiezingen.

'Betreurenswaardig'

Oud-premier Morrison zelf verdedigt zijn stappen. "We moesten een aantal buitengewone maatregelen nemen om waarborgen in te voeren", zei hij in een interview met de radiozender 2GB. Hij zegt dat de coronapandemie een 'ongekende' tijd was.