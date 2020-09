Welkom terug in de eredivisie: Letschert kiest met AZ voor gezin én zichzelf

Welkom terug in de eredivisie: Timo Letschert - NOS

Niet alleen Arjen Robben en Maarten Stekelenburg zijn deze zomer teruggekeerd naar de Nederlandse voetbalvelden, veel meer spelers kregen heimwee naar de eredivisie.

Deze week tellen we af naar de start van de competitie die zaterdag begint met de wedstrijd sc Heerenveen-Willem II. Een wat andere start dan gepland, aangezien het duel tussen FC Utrecht en AZ is afgelast en verplaatst is naar 27 december.

Dinsdag waren we op bezoek bij kersvers RKC'er Vurnon Anita, woensdag was de beurt aan Henk Veerman, die na twee seizoenen bij het Duitse St. Pauli terug is bij sc Heerenveen. Vandaag spreken we Timo Letschert.

Gezin blij met keus Letschert

De 27-jarige centrumverdediger heeft maandag zijn driejarig contract getekend bij AZ. Hij komt transfervrij over van Hamburger SV. Zijn terugkeer naar de Nederlandse velden is tweeledig: sportief en privé is het een goede stap.

"AZ is een mooie club, heeft een team van hoog niveau en qua faciliteiten zit alles erop en eraan. Maar wat voor mij ook belangrijk is: mijn gezin. Ik heb een stiefdochter en zoon. Zij gaan naar school en dus wilden we graag terug naar Nederland."