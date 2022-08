Schilder huilt niet na Europese titel: 'Anders is watertekort in één klap opgelost'

Bekijk de winnende stoot van Jessica Schilder en de bronzen poging van Jorinde van Klinken bij de EK atletiek in München. - NOS

De adrenaline gierde in de gang onder de tribunes nog altijd door Schilders lijf. Dat ze al in haar tweede poging de beslissing forceerde, maakte de avond er voor haar niet eenvoudiger op. Ondanks haar ongekende uithaal balanceerde de 23-jarige atlete lange tijd tussen hoop en vrees. 'Enorm getwijfeld' Ze wist dat ze met de beste Europese prestatie van dit seizoen de beste papieren in handen had om het goud te pakken. Ze wist evenwel ook dat de negen jaar oudere Portugese Auriol Dongmo in theorie de kogel verder kon stoten. "Ik heb enorm getwijfeld", bekende ze. "Het is niet leuk om te wachten of zo'n stoot goed genoeg is voor goud. Ik wist dat Dongmo tot een betere prestatie in staat was. Gelukkig deed ze dat niet."

Jessica Schilder viert haar Europese titel met Jorinde van Klinken, die brons pakte. - ANP

Een Europese titel, dat kon er ook nog wel bij. Voor Schilder was 2022 tot deze memorabele maandagavond toch al weinig minder dan een droomjaar. Ze plukt dit seizoen de vruchten van haar overgang van geboorteplaats Volendam naar nationaal topsportcentrum Papendal, waar ze sinds eind vorig jaar onder de vleugels van trainer Gert Damkot tot wasdom is gekomen. Van aanglijtechniek naar draaitechniek Ze maakte in de bossen nabij Arnhem de overschakeling van klassieke aanglijtechniek naar de draaitechniek, waarbij de atletes voor het uitstoten van de vier kilogram zware kogel om de eigen as draaien. Een mentaal begeleider leerde haar bovendien zich af te sluiten van de prikkels in het stadion die haar voorbereiding op een belangrijke wedstrijd in het verleden vaak danig verstoorden. In maart kreeg ze voor het eerst een tastbaar aandenken aan die verhuizing in handen. Tijdens de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado ontving ze een bronzen medaille door de kogel in de Stark Arena naar een afstand van 19.48 meter te stoten, een nationaal record. In de open lucht verging het haar deze jaargang nog beter. Sinds ze op 12 maart de kogel naar een afstand van 18.89 meter stootte en daarmee ook outdoor voor een Nederlands record tekende, rekte ze die grens in 156 dagen tijd in acht stappen op tot 20.24 meter, een verbetering van 1.35 meter. Daarmee schaarde ze zich bij het elitaire gezelschap dat de magische kaap van twintig meter heeft gerond.

Schilder schreeuwt het uit na haar gouden worp - Getty Images

Het goud van München was de bevestiging van Eugene. Daar, aan de westkust van de Verenigde Staten, voelde eind juli tijdens de wereldkampioenschappen het brons achter de ongenaakbare Amerikaanse Chase Ealey en haar Chinese achtervolger Gong Lijao bijna als een overwinning. De 19.77 meter die ze in Oregon stootte was op dat moment niet alleen haar zesde nationale record van dit seizoen. Met die afstand werd ze tevens de eerste Nederlandse kogelstootster ooit die een WK-medaille behaalde. Lichaamsgewicht tekort Als beste Europese atlete van die mondiale titelstrijd stapte Schilder met hooggespannen verwachtingen het Olympiastadion binnen. En dat terwijl ze een witte neushoorn is in de wereld van stevig gebouwde atletes, die vrijwel zonder uitzondering het adagium 'massa is kassa' hanteren. In vergelijking met wereldtoppers van het kaliber Ealey en Lijiao komt de Volendamse naar eigen zeggen vijftien tot twintig kilogram lichaamsgewicht tekort. De vraag is evenwel of het nodig is om dat er de komende jaren aan te eten. Ze weegt vijf kilo minder dan toen ze zich bijna een jaar geleden in Papendal meldde, maar stoot de kogel inmiddels wel bijna een meter verder. Haar nieuwe, verfijnde techniek leverde haar dus zelfs de Europese titel op. Maar ook met het goud van München 2022 om de nek blijft er genoeg te dromen over. Naast nog meer blingbling in de prijzenkast is dat bijvoorbeeld het benaderen van het 35 jaar oude wereldrecord. Het is het maximale in een discipline die tot in lengte van jaren zucht onder het juk van het d-woord. Doping, dus. Vraagtekens achter wereldrecords Verbetering van die mondiale topprestatie lijkt een utopie. Want al bijna driekwart eeuw worden er bij het kogelstoten voor vrouwen vraagtekens gezet achter wereldrecords.

Schilder liet de Porugese Auriol Dongmo achter zich in München - EPA