Week voor duel met Ten Hags United laat Liverpool opnieuw punten liggen

Precies een week voor het treffen met het geplaagde Manchester United van Erik ten Hag , heeft Liverpool opnieuw punten laten liggen. Na de 2-2 tegen Fulham in het openingsweekend kwamen 'The Reds' ook tegen Crystal Palace niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

In de eerste helft had Wilfried Zaha de bezoekers op voorsprong gezet. De ervaren Ivoriaan werd weggestuurd door Eberechi Eze, kon niet meer worden achterhaald door Virgil van Dijk en rondde keurig af.

Zaha mist grote kans

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was Zaha bijna opnieuw trefzeker. Hij dook geheel vrij op bij de tweede paal, maar zijn volley met de buitenkant van de voet belandde op de paal.

In de slotfase voerde Liverpool de druk op en kwam de ploeg nog een aantal keer in de buurt van een overwinning. Mo Salah schoot echter naast en ook de Portugees Fábio Carvalho, die deze zomer werd overgenomen van Fulham, had het vizier niet op scherp staan.

Klopp wilde niet te zwaar aan het gelijkspel tillen. "We begonnen best goed", zei de coach van Liverpool. "Maar Crystal Palace hield veel spelers achter de bal en ze hadden met de snelle Zaha een sterk wapen. Natuurlijk verdiende Núñez die rode kaart. Hij werd geprovoceerd maar dit moet hij nooit doen. Ik ben best trots op de manier waarop we nog gelijk hebben gemaakt."