Van Engelshoven bezorgd om stageplekken mbo'ers • Laagste aantal faillissementen in 21 jaar

In 21 jaar tijd was het aantal faillissementen nog nooit zo laag als afgelopen maand. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In totaal vielen er 173 bedrijven om, eenmanszaken zijn daarin niet meegenomen.

Na een piekje in april daalt het aantal faillissementen al vier maanden op een rij. Veel bedrijven die op dit moment in de problemen zijn, kunnen tijdelijk steun krijgen van de overheid.

Waarschijnlijk houden de coronasteunmaatregelen op die manier bedrijven overeind die in andere tijden mogelijk wel al op de fles zouden zijn gegaan. Mogelijk komt een deel van deze bedrijven later alsnog in de problemen, als de steunmaatregelen worden afgebouwd en geleend geld en uitgestelde belastingen moeten worden terugbetaald.

Van de bedrijven waarbij afgelopen maand het licht uit ging, waren de meeste actief in de handel. Dat is niet vreemd, dat is ook een van de sectoren die de meeste bedrijven tellen in Nederland. Relatief vielen in de vervoer- en opslagsector de meeste bedrijven om, het waren er 11.