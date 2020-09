Opnieuw avondklok op Sint-Eustatius • Nieuw dagrecord besmettingen in India

In India is opnieuw een recordaantal besmettingen in één etmaal geregistreerd. Afgelopen 24 uur werden 95.735 mensen positief getest op het coronavirus. In het land zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis bijna 4,4 miljoen besmettingen vastgesteld. Alleen de Verenigde Staten hebben meer gevallen. Afgelopen etmaal werden in India, met bijna 1,4 miljard inwoners, 1172 coronadoden geregistreerd.

Volgens het Indiase ministerie van Volksgezondheid neemt het aantal geregistreerde gevallen toe, omdat er recentelijk meer wordt getest. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat het virus zich niet alleen meer in de grote steden verspreidt, maar ook op het platteland.