Minder besmettingen dan gisteren • Geen extra maatregelen ECB

Het is nog niet duidelijk wat de ziek geworden proefpersoon in het AstraZeneca-onderzoek mankeert. Dat heeft de Brits-Zweedse farmaceut gezegd. Eerder deze week werd een grote vaccinstudie van AstraZeneca met de universiteit van Oxford stilgelegd omdat bij een deelnemer in het VK een onverklaarbare ziekte was vastgesteld. De farmaceut was bezig met vergevorderde proeven met een coronavaccin.

In buitenlandse media werd geopperd dat de proefpersoon een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg - een zeldzame neurologische aandoening - had opgelopen. De farmaceut zei vandaag dat dit nog niet duidelijk is en dat meer onderzoek nodig is om een diagnose te kunnen stellen. Zodra er een diagnose is, zal deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. De commissie besluit of de studie dan hervat mag worden.

Volgens AstraZeneca is het gebruikelijk dat een dergelijke studie tijdelijk wordt stilgelegd. Eind dit jaar moet volgens het bedrijf duidelijk zijn of het experimenteel vaccin van werkt.

AstraZeneca en universiteit Oxford onderbreken studie naar coronavaccin