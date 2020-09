Coalitie: coronaboete fors omlaag • Experiment met meer publiek in stadions

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in Frankrijk is sinds gisteren gestegen met 9843, melden de gezondheidsautoriteiten. Dat is de grootste stijging in 24 uur tijd in Frankrijk sinds het begin van de uitbraak. Het vorige record, zes dagen geleden, stond op 8975 bevestigde gevallen in één dag tijd.

Het aantal mensen dat in Frankrijk in het ziekenhuis is opgenomen steeg in 24 uur met 93 naar 5096. Het is de twaalfde dag op rij met een toename van het aantal opnames. Het aantal mensen dat met corona op de IC ligt, is voor het eerst sinds 30 juni gestegen tot boven de 600.

Het aantal patiënten dat in Frankrijk is overleden aan het virus steeg met 19.