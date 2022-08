Juventus wint nu wel van Sassuolo met dank aan Di Maria en Vlahovic

Juventus heeft zijn eerste duel in de competitie gewonnen. Sassuolo, dat vorig seizoen zegevierde in Turijn, werd er nu met 3-0 verslagen. De gasten waren sterker in het begin en de Fransman Grégoire Defrel had tweemaal kunnen scoren.

Tegen de verhouding in kwam Juventus op 1-0; aankoop Angel Di María nam de bal ineens uit de lucht, raakte hem half, maar dankzij de stuit vloog de bal binnen.

Dusan Vlahovic benutte daarna een gemakkelijk gegeven penalty en schoot na rust, toen Juventus wel heerste, op aangeven van uitblinker Di María de 3-0 binnen.

Juventus behaalde van 2012 tot en met 2020 negen landstitels op rij in Italië.

Napoli eerste lijstaanvoerder

Napoli won bij Hellas Verona (5-2), had vijf verschillende doelpuntenmakers en is na de eerste speelronde de koploper. Regerend kampioen AC Milan, Internazionale, Napoli, AS Roma en Atalanta hielden ook drie punten over aan hun eerste competitieduel.