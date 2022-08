Schilder Europees kampioene met recordworp over 20 meter, brons voor Van Klinken

Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken. Schilder, die afgelopen juni ook al brons pakte bij de WK in Eugene, verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de EK betekende de zevende verbetering van het Nederlands record in drie maanden tijd. Ze begon met een afstand van 19.47 meter en ging na de eerste ronde al aan de leiding, maar in haar tweede poging haalde ze pas echt uit. De kogel landde pas na 20 meter en 24 centimeter, liefst 40 centimeter verder dan haar vorige record.

Auriol Dongmo kwam het dichtst bij de afstand van Schilder. De Portugese Europees- en wereldkampioene indoor kwam tot 19.82 meter en pakte daarmee het zilver. De beste poging van Van Klinken kwam 18.94 meter ver, goed voor een persoonlijk record en de bronzen medaille. Een unieke prestatie van Schilder en Van Klinken, want nooit eerder pakte een Nederlandse vrouw een EK-medaille in het kogelstoten. Drukke dag voor Van Klinken Voor Van Klinken was de finale de afsluiting van een drukke dag. Na de kwalificatie van het kogelstoten volgde voor de Nederlandse ook nog de kwalificatie van het discuswerpen. En ook op dat onderdeel haalde ze de finale.

Jorinde van Klinken plaatst zich voor de EK-finale van het discuswerpen en een paar uur later pakt ze brons bij het kogelstoten. - NOS

De 22-jarige Drentse gooide de discus 62,18 meter ver en dat was ruim voldoende voor een plaats bij de beste twaalf. Aan de finale, die dinsdagavond is, doet Alida van Daalen (22) niet mee. Ze werd met 56,05 meter achttiende. Dobber strandt Jochem Dobber bereikte op de 400 meter de halve finales niet. Hij werd zevende in z'n serie in 46,36. Liemarvin Bonevacia liep niet, maar was op basis van z'n positie op de Europese ranglijst direct toegelaten tot de halve finales. Die worden dinsdagmiddag gelopen.

Jochem Dobber is op de EK atletiek uitgeschakeld op de 400 meter, maar toont zich na afloop zeker niet ontevreden met zijn prestatie in München. - NOS

"Ik ben hier gewoon hartstikke blij mee", was de verrassend positieve reactie van Dobber op zijn uitschakeling. "Het doel was om eindelijk weer eens een goede 400 meter aan elkaar te knopen en een goed gevoel eruit te krijgen." De 25-jarige Dobber was vorig jaar nog onderdeel van de succesvolle estafetteploeg die olympisch zilver pakte in Tokio, maar dit jaar is zijn topvorm nog ver te zoeken. "Ik was vorig seizoen zo goed in vorm dat ik misschien een beetje bang was om die vorm kwijt te raken", verklaart hij. Te weinig rust "Ik heb mezelf te weinig rust gegeven, ben te streng voor mezelf geweest op vakantie. M'n lichaam had meer tijd nodig om tot rust te komen, denk ik." "Ik moet stapje voor stapje mezelf weer omhoog werken", concludeert Dobber. "Focussen op de kleine dingen en af en toe herinneren waarom ik deze sport doe."

De EK bij de NOS De Europese Kampioenschappen zijn uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl en in de NOS-app zijn er dagelijks streams met livesport. Elke avond is er een extra Studio Sport-uitzending op NPO 1, 2 of 3 met samenvattingen en livesport. Dinsdag is er tussen 16.25 en 17.50 uur op NPO 1 baanwielrennen te zien. Om 17.50 uur gaan we verder op NPO 2, met ook zwemmen en atletiek. En om 19.50 schakelen we over naar NPO 3 voor het vervolg van zwemmen en atletiek.