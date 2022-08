Tilburgse imker voert honderden kilo's extra suiker om bijen te redden

Vanwege de droogte hebben de bijen moeite met het vinden van nectar. "Het is gewoon op", concludeert Horck. "We geven in deze periode de bijen altijd wat extra suikerwater, als wintervoer. Maar nu voer ik de helft meer vanwege de droogte."

Een imker in Tilburg voert zijn bijen noodgedwongen bergen met suiker. Vanwege de droogte zit er niet genoeg nectar in de bloemen, waardoor de bijen moeite hebben om hun wintervoorraad aan te vullen. "Als ik niks doe, sterven de bijen."

Volgens Horck is de voorraad honing dit jaar geoogst en hebben de bijen nu nectar nodig om hun wintervoorraad aan te vullen. "Vanaf half mei wordt de eerste honing geoogst, de laatste doen we zo rond half juli. Daarna pakken wij geen honing meer."

Halverwege september moet elk bijenvolk zo'n vijftien kilo honing hebben om de winter te overleven, vertelt Horck. "In juli hadden ze nog tien kilo honing over na de oogst. Nu is daar nog maar twee kilo van over", zegt hij. "Ze hebben gewoon geen wintervoorraad meer."

Hij voert de bijen extra suikerwater om ze een handje te helpen. "Als ik nu niks doe, sterven ze deze winter. Dan gaan ze van de honger dood." Zolang hij en zijn collega-imkers bijvoeren, is er niks aan de hand. "Alleen moet ik extra geld uitgeven aan suiker en vaker op en neer rijden om ze bij te voeren."