Van Nistelrooij waarschuwt PSV'ers voor tempo en fysieke kracht van Rangers

Ondanks zijn rijke carrière in het topvoetbal put Ruud van Nistelrooij tegen zijn spelers zelden "uit eigen werk", zei de nieuwe trainer van PSV eerder dit seizoen. Maar voor het treffen met Rangers in de play-offs van de Champions League maakte hij een uitzondering. Van Nistelrooij sprak met zijn selectie over de twee keer dat hij zelf als speler op Ibrox speelde. Om zijn manschappen zo duidelijk te maken wat hen te wachten staat in Schotland. In 1999 scoorde Van Nisterlrooij uit een strafschop tegen Rangers, maar werd hij met PSV van het veld geblazen op Ibrox: 4-1. Vier jaar later keerde de spits er terug als speler van Manchester United en won met 0-1. Hoog tempo "Je hebt hier een typische Britse atmosfeer. En Rangers speelt altijd in een hoog tempo, met veel fysieke kracht, maar ze spelen ook goed voetbal", omschreef de trainer van PSV zijn komende tegenstander maandagavond.

Van Nistelrooij als speler van PSV op Ibrox tegen Rangers in 1999 - ANP

Het tweeluik met Rangers is voor PSV de laatste horde tot de goudpot die de groepsfase van de Champions League heet. Niemand in Eindhoven zal het hardop zeggen, maar het gevoel leeft dat met AS Monaco de zwaarste opponent al verslagen is. Toch worden de wedstrijden met Rangers allerminst eenvoudig, benadrukte Van Nistelrooij keer op keer. "Ze hebben vorig seizoen de finale van de Europa League gehaald, die ze pas na strafschoppen verloren. De selectie is vrijwel intact gebleven. Zeker in thuiswedstrijden hebben ze een mooie reeks neergezet."

"Hun publiek is geweldig en kan het team echt helpen. En Giovanni van Bronckhorst doet als trainer geweldig werk", oordeelde de coach van PSV. Later weer gezellig Van Bronckhorst zei eerder op de dag op zijn persconferentie dat hij in zijn spelerstijd niet gedacht had dat Van Nistelrooij trainer zou worden. "Dat had ik van mezelf toen ook niet verwacht", voegde de voormalig linksback daar aan toe. "Van Peter Bosz, Phillip Cocu en Frank de Boer kon je in hun spelerstijd al wel zien dat zij later trainer zouden worden."

Liefst 47 keer speelden Ruud van Nistelrooij en Giovanni van Bornckhorst samen in Oranje, zoals hier op het EK van 2008 tegen Italië (3-0 zege). - ANP

Van Nistelrooij (46) en Van Bronckhorst (47) speelden liefst 48 keer samen in Oranje. "Ik vind het heel bijzonder om nu tegen hem te spelen", zei de coach van PSV. "We hebben lang de kleedkamer gedeeld en hebben samen grote toernooien meegemaakt. Daar hebben onze families elkaar ook leren kennen, zo ontstond er een hechte band." Maar tijd voor een gezellig diner is er morgen niet. "We willen allebei maar één ding en dat is winnen. Morgen verdedigen we ieder ons clublogo, want voor Rangers is de Champions League halen net zo belangrijk als voor ons. We kunnen het later wel weer een keer gezellig hebben."