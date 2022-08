Geen EK-medaille voor estafetteploeg, Toussaint met water in bril naar finale

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag heeft naast de medailles gegrepen. Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Tessa Giele en Marrit Steenbergen eindigden in het buitenbad van Rome als zesde.

Nederland begon ten opzichte van de series in een andere samenstelling aan de finale. Sean Niewold, Sam van Nunen en Imani de Jong hadden Nederland naar de finale gezwommen, maar werden in die eindstrijd vervangen door Korstanje, Giele en Steenbergen.

Onmogelijk schade herstellen

Pijnenburg, die als enige zowel de series als de finale zwom, was de startzwemmer van de Nederlandse ploeg. Hij bleef tijdens zijn 100 meter wat achter bij de concurrentie en tikte aan als zesde. Dat was het sein voor Korstanje om het water in te springen.

Het lukte ook Korstanje niet de aansluiting te vinden met de landen voor hem en hij zakte zelfs terug naar de achtste plaats. Voor Giele en Steenbergen, die wel de tweede splittijd van het hele deelnemersveld neerzette, was het vervolgens onmogelijk de schade te herstellen.