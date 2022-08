Schrijver Nicholas Evans van bestseller The Horse Whisperer overleden

De journalist en schrijver Nicholas Evans, die de bestseller The Horse Whisperer schreef, is overleden. De 72-jarige Brit overleed vorige week onverwachts aan een hartaanval, heeft zijn literair agent bekendgemaakt. Hij stierf in zijn woning in het Zuid-Engelse Devon.

In 1995 kwam Evans' debuutroman The Horse Whisperer uit, die wereldwijd een groot succes werd. Er werden 15 miljoen exemplaren verkocht en het boek werd in tientallen talen vertaald. In Nederland verscheen de roman als De Paardenfluisteraar.

Getraumatiseerd paard

Het boek gaat over het tienermeisje Grace MacLean, dat bij een ongeluk samen met haar paard gewond raakt. Haar paard Pilgrim raakt daardoor getraumatiseerd en wordt geholpen door een 'paardenfluisteraar'.. Evans kwam op het idee voor de roman toen hij als journalist hoorde dat er mensen bestaan die trauma's van paarden kunnen behandelen door zacht tegen ze te praten.

Nog voor de roman uitkwam, waren de filmrechten al verkocht. In 1998 was de verfilming te zien in de bioscoop, met Robert Redford in de hoofdrol en Scarlett Johansson die de tiener Grace speelt. Ook de film werd een groot succes. Johansson was op dat moment 12 jaar oud, zij brak door met de filmrol.