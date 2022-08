Agent vervolgd die vrouw in Eindhoven van dichtbij bespoot met waterkanon

Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver, die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche.

Op zondag 24 januari 2021 verzamelden honderden mensen zich in het centrum van Eindhoven om te protesteren tegen de coronamaatregelen. In de middag liep het uit de hand. Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie. Ze lieten een spoor van vernieling achter, onder meer op het 18 Septemberplein en station Eindhoven Centraal.

Gewond aan haar hoofd

Volgens het OM was de betrokken vrouw tijdens het protest, ondanks herhaaldelijke oproepen van de politie om te vertrekken, samen met haar vriend "zonder aanwijsbare reden" op het 18 Septemberplein. Vanaf het dak van een fietsenstalling filmde ze het politieoptreden. Toen het waterkanon zijn intrede deed, klom de vrouw van de fietsenstalling.

Haar vriend en zij werden vervolgens geraakt door de waterstraal. Volgens het OM gooide de vriend daarna een kettingslot in de richting van de waterwerper. Vervolgens werd de vrouw van korte afstand door het waterkanon omver gespoten. Ze klapte daarbij met haar hoofd tegen de fietsenstalling.

De vrouw raakte gewond aan haar hoofd en moest daarvoor behandeld worden in het ziekenhuis. De vrouw deed aangifte van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant.

Niet proportioneel

De Rijksrecherche deed onderzoek naar het incident en daaruit is volgens justitie gebleken dat de agent die het waterkanon bestuurde niet heeft gehandeld volgens de geldende instructie.

Ze wilde de man met het kettingslot tegenhouden, maar koos daarbij voor een disproportionele inzet, oordeelt het OM. "De waterwerper is niet bedoeld om zo op individuen te richten. Er had voor een minder ingrijpend middel kunnen worden gekozen."