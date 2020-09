Recorduitslag in MLB (29-9), meeste runs in een honkbalduel sinds 1900

Het oude record van 33 runs werd op 2 september 1957 neergezet Chicago Cubs tegen Milwaukee Braves (10-23) en vijftig jaar later nog eens geëvenaard door Texas Rangers en Baltimore Orioles (3-30). Het record van dertig punten voor één team werd dus net niet gehaald, in de jaren 50 van de vorige eeuw kreeg zowel Red Sox als White Sox al eens eerder 29 punten op het bord.

Atlanta Braves en Miami Marlins hebben voor een recordscore (29-9) gezorgd in de hoogste klasse van het Amerikaanse honkbal. Nooit eerder werden er in de geschiedenis van de professionele MLB meer runs genoteerd dan de 38 tijdens dit duel.

Opvallend was dat de Braves de twee dagen daarvoor hadden verloren van de Marlins, met over die beide partijen slechts vier runs in totaal. Na een 8-0 nederlaag in de laatste ontmoeting besloot coach Brian Snitker zijn line-up eens flink om te gooien, met succes.

"Verbazingwekkend", vond Freddie Freeman de score, die met drie hits (die zes punten opleverden) flink bijdroeg aan de score. Hij was met stomheid geslagen. "Moeilijk om dit onder woorden te brengen als je omhoog kijkt en 29 runs van je team op het bord ziet."

Weinig mensen kunnen overigens zeggen dat ze getuige waren van het honkbalfeest, want vanwege de coronapandemie moesten de tribunes leeg blijven.