Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar ggz, blijkt uit gelekte zorgplannen

Uit het uitgelekte stuk, het concept Integraal Zorgakkoord (IZA), blijkt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar is op een begroot budget van 3,8 miljard. Voor de huisartsen gaat het om 80 miljoen euro minder. Het geld dat niet naar wijkverpleegkundigen gaat, verschuift naar verwachting naar onder meer de geestelijke gezondheidszorg.

Dat zou komen doordat er de laatste jaren minder dan gepland is uitgegeven aan wijkzorg en huisartsenzorg, vanwege onder meer personeelstekorten, corona en doelmatiger werken.

Betrokkenen van de landelijke huisartsenvereniging LHV en zorgkoepel Actiz die bij de onderhandelingen zijn betrokken, benadrukken dat het bedrag aan zorggelden voor huisartsen en wijkverpleging niet afneemt ten opzichte van nu. Maar er komt dus wel fors minder geld dan in eerdere begrotingen stond gepland.

Het ministerie van VWS onderhandelt met zeventien partijen over het IZA. Eind deze maand moeten de partijen tot overeenstemming komen, voor Prinsjesdag moeten de plannen rond zijn. De reden dat er gewerkt wordt aan een integraal akkoord is dat er onder andere door de vergrijzing en medicalisering steeds meer vraag is naar zorg, terwijl er te weinig mensen zijn om dat te leveren.