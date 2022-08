KLM-piloten in het buitenland mogen niet meer gratis naar werk vliegen

KLM-piloten die in het buitenland wonen, mogen niet meer gratis naar hun werk op Schiphol reizen. In plaats daarvan zullen ze maandelijks een vast bedrag aan woon-werkverkeer betalen. Dat staat in het voorlopige cao-akkoord tussen KLM en vakbond VNV.

2.9 procent van het personeel van KLM maakt gebruik van de regeling. Behalve om piloten gaat het om cabinepersoneel.

Belastingontwijking

De regels waren controversieel, onder meer omdat ze belastingontwijking in de hand werkten, constateerde de staatsagent eerder. De staatsagent is een onafhankelijke toezichthouder die kijkt of de voorwaarden van de staatssteun worden nageleefd. KLM kreeg in totaal 3,4 miljard euro aan steun tijdens de coronacrisis.

De constructie werd gebruikt door KLM-piloten die bijvoorbeeld in Spanje of Ierland wonen. Ze betalen relatief weinig inkomstenbelasting, onder meer omdat ze gratis naar hun werk op Schiphol kunnen reizen.

Het is wel legaal om van de regeling gebruik te maken en KLM mag dat ook faciliteren, maar politici hebben al eerder aangegeven dit moreel niet in de haak te vinden. Volgens KLM is een dergelijke vergoeding vrij gebruikelijk in de luchtvaart omdat het een heel internationale branche is en vaak in het buitenland wordt geworven.

Eenmalige uitkering

Ook staat in het voorlopige akkoord dat piloten een loonsverhoging van 4 procent krijgen, net als eerder was afgesproken voor het grondpersoneel. De verhoging gebeurt in stappen van 2 procent.

Verder is er een eenmalige uitkering afgesproken voor al het personeel van KLM. Die wordt wel pas uitbetaald als de luchtvaartmaatschappij alle overheidssteun heeft afbetaald.