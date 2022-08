Tom Dumoulin stopt per direct, geen WK wielrennen in Australië meer

Zowel op de Olympische Spelen in 2016 als in 2021 pakte hij zilver op de individuele tijdrit.

Dumoulin is de derde en laatste Nederlandse renner die een grote ronde wist te winnen. In 2017 schreef hij de Giro d'Italia op zijn naam. Een jaar later werd hij tweede in de Giro én Tour de France. Hij schreef drie Tour-etappes op zijn naam en werd eenmaal wereldkampioen tijdrijden.

De 31-jarige Dumoulin wilde volgende maand de tijdrit op de WK in Australië nog rijden, maar daar ziet hij nu van af. "Ik had dat project heel hoog op mijn wensenlijst staan en wilde mijn carrière met een knal afsluiten", schrijft de Limburger in een verklaring. "Maar ik merk dat me nu simpelweg niet meer lukt."

Tom Dumoulin stopt per direct al met wielrennen. De renner van Jumbo-Visma had eerder al aangekondigd om aan het einde van het seizoen zijn carrière te beëindigen.

I decided to quit professional cycling with immediate effect. Read more📝 pic.twitter.com/mAGMX5olCG

Dumoulin wilde op dezelfde manier naar zijn laatste WK toeleven als naar de Olympische Spelen in Tokio. Daar veroverde hij verrassend zilver op de tijdrit, nadat hij eerder in het jaar een maandenlange pauze in zijn carrière inlaste omdat hij het plezier in zijn sport was kwijtgeraakt.

Dat plezier hervond Dumoulin niet helemaal, waarop hij in juni besloot dat hij eind dit seizoen zou stoppen. Een mooi resultaat in de tijdrit op het WK in Australië in september had de kroon op zijn carrière moeten worden.

Tank is leeg

Maar hij merkt in de voorbereiding dat een goed resultaat er niet in zit. "De tank is leeg", schrijft Dumoulin. "De benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt en zoals nodig is voor een goede prestatie op het WK."

In De Avondetappe blikte Dumoulin in juli vooruit op het naderende einde van zijn carrière.