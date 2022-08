Kabinet wil vasthouden aan stikstofplan, zeggen natuurorganisaties

Het kabinet lijkt te willen vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met 50 procent verlaagd moet zijn. Volgens natuur- en milieuorganisaties valt dat op te maken uit de gesprekken die ze vandaag hebben gevoerd onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Bij het overleg waren onder meer Mobilisation for the Environment (MOB), Natuurmonumenten, Milieudefensie en LandschappenNL aanwezig. De organisaties hamerden er bij de ministers Van Der Wal (Natuur en Stikstof) en Jetten (Klimaat) op dat de beoogde reductie in 2030 behaald moet zijn. Wat die organisaties betreft is er geen ruimte voor uitstel. Die oproep vond gehoor bij het kabinet, stelden de organisaties na afloop. "De oproep om niet te versoepelen is volgens mij goed begrepen", reageerde directeur Natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten. "Vanuit de organisaties is benadrukt dat de natuur door stikstof onder druk staat en gebieden aan het instorten zijn. We moeten niet aan de doelen en het tempo gaan morren." Directeur Hank Bartelink van LandschappenNL beaamde dat. Volgens hem is er vanuit het kabinet niet gevraagd of de organisaties zich soepeler willen opstellen, met het oog op het verschuiven van de 'deadline' of de doelen. Bartelink: "Dat is maar goed ook. Het gaat al zo'n dertig jaar slecht met de natuur, op een gegeven moment is het klaar."

De ministers Jetten en Van Der Wal wilden niet zeggen of er concessies gevraagd zijn aan de natuurorganisaties. Jetten sprak van een gesprek dat vooral verkennend van aard was. "Maar er zijn ook veel emoties geweest de afgelopen maanden. Het is goed om dat via deze gesprekken een ventiel te geven." "De natuurorganisaties zeggen dat de natuur niet kan wachten. Er zijn gebieden die in 2025 zo beschadigd zullen zijn, dat ze amper te herstellen zijn", zei minister Van Der Wal. "Ook hebben zij duidelijk gemaakt dat de rechtszaken al klaarliggen, als wij aan het jaar 2030 tornen."

Vertrouwenscrisis vs. natuurcrisis Het is het tweede gesprek dat bemiddelaar Remkes voerde. Ruim een week geleden sprak hij met landbouworganisaties. Na afloop zei Remkes toen dat er sprake is van een vertrouwenscrisis. Vandaag kwam een andere term op tafel, zei hij. "In de ogen van een groot deel van de gespreksdeelnemers van vandaag is sprake van een natuurcrisis, waar een oplossing voor moet komen met gevoel voor urgentie." Eerder maakten we deze uitlegvideo over stikstof:

Al jaren gaat het in Nederland over stikstof. Niet alleen in de politiek, maar ook bij boeren, fabrieken, ga zo maar door. Maar waar hebben ze het dan eigenlijk over? Wat is stikstof en waarom zien veel mensen het de laatste jaren als probleem? - NOS