Ruto wint Keniaanse presidentsverkiezingen, gevechten bij bekendmaking

De Keniaanse vicepresident William Ruto heeft de presidentsverkiezingen in Kenia met een nipte meerderheid van 50,49 procent gewonnen. Dat heeft de voorzitter van de kiescommissie bekendgemaakt onder chaotische omstandigheden.

Kenianen gingen afgelopen dinsdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Ruto nam het op tegen oppositieleider Raila Odinga. Die is uitgekomen op 48,85 procent van de stemmen.

De uitslagen lieten dagen op zich wachten, en ook vandaag was er vertraging. Om 12.00 uur Nederlandse tijd zou de winnaar worden bekendgemaakt bij het verkiezingsbureau in Nairobi, maar twee uur later wisten aanhangers van beide kandidaten nog steeds niet wie dat was.

Op een gegeven moment ontstond een chaotische situatie, met fysieke opstootjes tussen aanhangers van beide presidentskandidaten. Tientallen aanwezigen probeerden te verhinderen dat de uitslag zou worden bekendgemaakt, zegt correspondent Saskia Houttuin, die ook in de hal was. "Er werd met stoelen gesmeten en mensen gingen met elkaar op de vuist."

Bekijk hieronder beelden van de gevechten in de verkiezingshal: