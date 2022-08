Steenbergen was extreem getalenteerd, 'maar zonder veerkracht was ze allang gestopt'

Als zestienjarige verhuisde Marrit Steenbergen voor haar zwemcarrière van Friesland naar Eindhoven. Maar pas nu ze 22 is beleeft ze haar grote doorbraak. De koningin van de EK in Rome pakte al vier keer goud en eenmaal brons en wie weet komt er nog meer bij. Zwemmen kon Steenbergen altijd al, maar op mentaal vlak heeft er bij haar de laatste jaren een "gigantische transformatie" plaatsgevonden, zo zegt Patrick Pearson. Hij nam de de Olympische Spelen in Tokio de coaching over van Marcel Wouda, die een stap terugdeed. "Marrit was extreem getalenteerd, maar ze had als zestienjarige ook het stempel van het grootste talent van Nederland", vertelt Pearson. "Daar heeft ze toen wel last van gehad, ze was nog een kind. Ze was in die periode veel op zichzelf."

Steenbergen met een van haar vier gouden medailles in Rome - ANP

Steenbergen kampte met verschillende blessures, die volgens haar coach volledig waren terug te voeren op het mentale aspect. "Als je niet lekker in je vel zit, dan krijg je klachtjes. Als je daar niet goed van herstelt, dan wordt het fysiek ongemak. Dat gebeurde allemaal in een periode waarin het niet goed ging met haar." 'Dankzij Wouda bleef ze zwemmen' Toch knokte Steenbergen na elke fysieke tegenslag weer terug. Pearson: "Als ze niet zo veerkrachtig was geweest dan was ze allang stopt, denk ik." Haar vorige coach Wouda speelde daar een belangrijke rol in. "Hij gaf haar veel persoonlijke aandacht en is haar continu een uitdaging blijven bieden. Daardoor is ze blijven zwemmen", vertelt Pearson, die nu zijn eigen accenten legt. In een gesprek daagde hij Steenbergen uit om persoonlijke doelstellingen te formuleren. "Dat kon zij niet, maar ik heb gelijk gezegd: 'Dat gaan we wel doen'. Je moet durven uit te spreken wat je wilt bereiken. Dat hoeft niet hardop, maar wel tegen jezelf en mij als coach."

Marrit Steenbergen debuteerde op haar vijftiende op de WK langebaan in het Russische Kazan. - ANP