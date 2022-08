Afgelopen weken ruim honderd arrestaties na boerenprotesten

Rondom de boerenprotesten van de afgelopen weken zijn ruim honderd personen aangehouden, meldt de politie. Het gaat om overtredingen en misdrijven zoals snelwegblokkades, brandstichtingen en afvaldumpingen. Ook schreef de politie meer dan 700 bekeuringen uit. De politie heeft geen exacte cijfers over de bekeuringen en aanhoudingen die te maken hebben met de protesten, maar wel staat vast dat sinds het eerste grote boerenprotest in Stroe op 22 juni het aantal bekeuringen "opvallend sterk" is gestegen, zegt nationaal commandant Woelders. Zo zijn de afgelopen weken 186 boetes uitgeschreven voor rijden op de snelweg met trage motorvoertuigen, en 212 boetes voor stilstaan op de rijbaan. Dit waren de protesten eind juli:

De afgelopen twee dagen voerden boeren actie op snelwegen. Met asbest, hooibalen en andere rommel werden wegen en op- en afritten geblokkeerd. Ook werden autobanden en hooibalen in brand gestoken. Op de A35 werd zelfs door boeren gebarbecued op de weg. - NOS

Bij blokkades en brandstichtingen werden mensen aangehouden voor strafbare feiten zoals openlijke geweldpleging tegen goederen of personen en verstoring van de openbare orde. Ook zijn een paar verdachten gearresteerd voor poging tot doodslag of moord. De meeste verdachten zijn jonger dan 30 jaar. Van de ruim honderd aangehouden mensen is een kwart niet ter plaatse gearresteerd; zij werden later opgespoord door de politie en alsnog aangehouden. Enkelen zitten nog vast, onder wie de drie mannen die in de afgelopen twee weken werden opgepakt voor het dumpen van afval op de A7, zegt de politie. Protest tegen stikstofplannen Boeren hebben in de afgelopen maanden fel geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat deden ze onder meer door snelwegen en distributiecentra te blokkeren. Ook werd stikstofminister Van der Wal meerdere keren thuis opgezocht. Als de kabinetsplannen worden doorgevoerd en de veestapel moet krimpen, kunnen niet alle boeren doorgaan met hun bedrijf. Ze stellen zelf andere, minder ingrijpende veranderingen voor. Boerenorganisaties zijn nu in gesprek met Johan Remkes, die als bemiddelaar is aangesteld tussen de boeren, natuurorganisaties en het kabinet. Wat is stikstof en waarom zien veel mensen het de laatste jaren als probleem?