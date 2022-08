Rangers FC snakt naar Champions League: 'Ibrox gaat hele grote factor worden'

Wie dacht dat PSV snakt naar de groepsfase van de Champions League, vergeet Rangers FC. Twaalf jaar geleden klonk de hymne van het miljardenbal voor het laatst door het sfeervolle Ibrox Stadium in Glasgow. Dinsdagavond treffen beide ploegen elkaar in de play-offs van de Champions League, de laatste horde voor de groepsfase. "De Champions League is het toernooi waar je als speler, coach en club aan wilt deelnemen", reageert Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst. "Het is het beste toernooi in clubvoetbal. Terugkeren op dat niveau betekent heel veel voor deze club." "Ik ben hier gekomen om met de club prijzen te winnen en op het hoogste niveau actief te zijn. Dat is de Champions League." Kelder van het profvoetbal Het afgelopen decennium bracht Rangers FC langs de kelder van het Schotste profvoetbal. Na het faillissement en de daaropvolgende terugzetting naar het vierde niveau speelde Rangers wedstrijden tegen clubs als East Stirlingshire, Elgin City en Annan Athletic. Ver weg van de spotlights van het Europese toneel. De terugkeer op het hoogste niveau in 2016, betekende voor de Rangers een jaar later ook de terugkeer in Europa. Met het bereiken van de Europa League-finale vorig jaar vestigde de club zich weer definitief bij de Europese (sub)top.

Blijdschap bij Van Bronckhorst na het bereiken van de Europa League-finale - ANP

Waar PSV wellicht meer kansen ziet om de groepsfase te bereiken dan vorig jaar (waarin Benfica uiteindelijk roet in het eten gooide), achten ze zich in Schotland net zo hoopvol. Op weg naar de finale van vorig jaar werden immers clubs als Borussia Dortmund en RB Leipzig verslagen. Dan is PSV ook te doen, zo klinkt het. "Ik heb al veel gezien van PSV. Ze hebben veel nieuwe spelers en een nieuwe coach", ziet Van Bronckhorst. "Ze hebben ook veel ervaring ingekocht met bijvoorbeeld Luuk de Jong. Hij is een van de belangrijkste spelers op dit moment."

De oefenmeester ziet een duidelijke speelwijze bij PSV en verwacht een zware wedstrijd. "Ze zijn de competitie goed begonnen en hebben gewoon een goed team. Maar dat is normaal dat je in deze fase een zware tegenstander treft." "De verschillen tussen ons zijn klein. Het verlangen de groepsfase te behalen, is bij hun net zo groot als bij ons. Het gaat een grote wedstrijd worden voor beiden. We willen het beiden heel graag en zullen alles geven. Dat zijn alle ingrediënten voor twee geweldige wedstrijden", aldus Van Bronckhorst.

Fans van Rangers FC in het Ibrox Stadium - ANP

PSV zal dinsdag op een uitverkocht Ibrox een ander Rangers treffen dan volgende week tijdens de return. Het is geen geheim dat de voetbaltempel met vijftigduizend fanatieke fans het team regelmatig tot grote hoogten stuwt. Wie de statistieken erbij pakt van de afgelopen Europese campagnes ziet dat de Schotse club telkens thuis het verschil maakt. Zo ook in de derde voorronde van de Champions League. Op bezoek bij het Belgische Union Sint-Gillis werd in de heenwedstrijd met 2-0 verloren, thuis werd die uitslag ongedaan gemaakt dankzij een 3-0 overwinning. 'Grote invloed' "Ibrox is een hele grote factor in onze wedstrijden", ziet ook Van Bronckhorst. "We krijgen een enorm support van de fans en het wordt alleen maar meer speciaal en hectisch als het resultaat er op het veld ook is." "De fans zijn dus van grote invloed en thuis of uit spelen is een groot verschil voor ons. Kijk maar naar al die ploegen die in het verleden naar Ibrox kwamen. Die beamen dat. En op Europese avonden is dat nog meer."