Wissel in Davis Cup-team: Van Rijthoven wel, Haase niet mee naar Finals

Een opvallende wissel in het Davis Cup-team in aanloop naar de Davis Cup Finals: Tim van Rijthoven doet wel mee, de ervaren Robin Haase niet. Captain Paul Haarhuis maakte maandag zijn selectie bekend voor de finales, die in september worden gespeeld in het Schotse Glasgow.

Naast Van Rijthoven (ATP-121) wees Haarhuis Botic van de Zandschulp (ATP-24), Tallon Griekspoor (ATP-45) en de dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aan. Dubbelveteraan Jean-Julien Rojer is er niet bij.

Geen Haase

Opvallendste naam die ontbreekt op het lijstje van Haarhuis is die van de 35-jarige Haase. De Hagenaar was jarenlang kopman van het Davis Cup-team, maar is inmiddels op de wereldranglijst afgezakt naar de 282ste positie.

In maart van dit jaar kwam Haase nog in actie in de Davis Cup, toen hij al een reserverol had. In de afsluitende partij van de confrontatie met Canada won hij van Steven Diez (6-1, 6-2). De Nederlandse tennissers plaatsten zich toen voor de tweede keer in de geschiedenis voor de Finals.

Haase was er in maart voor de 28ste keer bij om Nederland te vertegenwoordigen in de Davis Cup. Daarmee nam hij het record van huidig captain Haarhuis over.