Van Riessen sprint naar brons en eerste individuele medaille op EK baanwielrennen

Laurine van Riessen heeft de bronzen medaille veroverd op het sprintonderdeel bij de EK in München. Voor de 35-jarige Nederlandse baanwielrenster is het haar eerste individuele medaille op een groot toernooi.

In de eerste race van de best-of-three besloot Van Riessen op kop te gaan rijden en met Lea Sophie Friedrich in haar wiel steeds meer te gaan versnellen. Het werd nog even spannend toen de Nederlandse iets van haar lijn afweek, maar de jury besloot dat dat geen reden was voor diskwalificatie.

Daarmee kwam de voormalig schaatsster op voorsprong in de strijd om brons tegen Friedrich. De 22-jarige Duitse werd vorig jaar nog Europees kampioene op de keirin.

Van Riessen maakte het in de tweede race al af. Dit keer kwam Friedrich nog wel in de buurt, maar de Nederlandse hield vakkundig de deur dicht en liet de Duitse niet voorbijkomen.